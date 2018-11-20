2018-11-20T16:50:38+03:00
Общество

В Самаре скорректировали работу автобусов № 47 и 66

На одном маршруте появится дополнительный рейс, а у другого — новая остановка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Изменения решили внести по просьбам жителей городаИзменения решили внести по просьбам жителей городаФото: Архив "КП"
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В Самаре внесли изменения в работу автобуса № 47, который курсирует между Юнгородком и Хлебной площадью, и автобуса № 66, который ходит от центрального автовокзала до улицы Грозненской. Об этом сообщает компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

Так, специально по просьбам работников РКЦ «Прогресс» на маршруте № 47 решили ввести рейс, который будет отправляться от центрального автовокзала в 5:50, доезжать до остановки «Магазин мебели» в 6:00, а прибывать в Юнгородок в 6:30. Пробный рейс введут уже в среду, 21 ноября.

Что касается автобуса № 66, то здесь изменения затронули последнего рейса с автовокзала отправлением в 22:07. Теперь он по просьбам жителей будет заезжать в поселок Озерный. График движения вечернего рейса: автостанция «Аврора» — 22:16, улица Посельская — 22:37, Сиреневый переулок — 22:39, Кряж — 22:48, улица Грозненская — 22:58.

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