2018-11-20T18:12:39+03:00
Происшествия

Выехала на "встречку": в Самарской области в ДТП пострадали двое детей

13-летний мальчик и 8-летняя девочка попали в больницу.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
В машине дети были с мамойВ машине дети были с мамой
Изменить размер текста:

В понедельник, 19 ноября в Сызрани произошло ДТП, с котором пострадали дети. Все случилось примерно в 15 часов, как сообщали в пресс-службе МВД по Самарской области, 27-летний водитель автомобиля «Киа Спортэдж» ехал по ул. 1-линия со стороны ул. Сердовинская в направлении ул. Центральной. По неустановленной причине машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фургоном «Фольксваген Транспортер», движущемся во встречном направлении. За рулем фургона был 24-летний водитель. Фургон после столкновения перевернулся.

В аварии пострадали два детей. Они находились в автомобиле «Киа Спортэдж». В машине дети находились с мамой. 13-летний мальчик ехал на переднем сидение автомобиля справа, он был пристегнут ремнем безопасности. 8-летняя девочка была на заднем сидение автомобиля слева, она тоже была пристегнута ремнем безопасности. Оба ребенка бригадой скорой помощи доставлены в больницу.

Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицу Ленинградскую подготовят к Новому году: гирлянды будут с таймером, а елочные игрушки из пластика
В Самаре скорректировали работу автобусов № 47 и 66
Россельхозбанк запустил новый продукт для фермеров из крестьянских кооперативов
Жителей Самары просят не возвращать билет кондукторам
В Самарской области пенсионер обгорел на пожаре в частном доме
Самарцам хотят запретить шуметь после 20:00
Карантин в самарской школе № 81, в которой отравились 15 человек, продлили до конца недели
Освещением на улице Луначарского займутся судебные приставы
Строительство Фрунзенского моста в Самаре идет с опережением графика
Помогут детям: самарские бизнесмены вновь сыграют в благотворительном спектакле
Самарские ученые помогут управлять серийным производством новых самолетов МС-21
Фасады домов около Фрунзенского моста предложили привести в порядок волонтерам «Том Сойер Феста»
Приступили к отделке: реконструкцию бывшего ресторана «Аквариум» обещают закончить до конца 2019 года
Самарский депутат пригрозил подать на Владимира Жириновского в суд за антисемитские высказывания
В Самарской области мужчина занимался онанизмом перед своей 11-летней дочерью
В Самаре мужчина показывал своей 14-летней падчерице половые органы и склонял ее к оральному сексу
Использовал плети и кнуты: самарца отправили на 13 лет в колонию за съемку порновидео с подростками
Берут анализы у учеников и педагогов: в прокуратуре рассказали о проверке самарской школы, где отравились дети
Самарцев приглашают на благотворительный концерт, посвященный Дню матери