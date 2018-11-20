Выехала на "встречку": в Самарской области в ДТП пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-20T18:12:39+03:00

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В понедельник, 19 ноября в Сызрани произошло ДТП, с котором пострадали дети. Все случилось примерно в 15 часов, как сообщали в пресс-службе МВД по Самарской области, 27-летний водитель автомобиля «Киа Спортэдж» ехал по ул. 1-линия со стороны ул. Сердовинская в направлении ул. Центральной. По неустановленной причине машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фургоном «Фольксваген Транспортер», движущемся во встречном направлении. За рулем фургона был 24-летний водитель. Фургон после столкновения перевернулся.

В аварии пострадали два детей. Они находились в автомобиле «Киа Спортэдж». В машине дети находились с мамой. 13-летний мальчик ехал на переднем сидение автомобиля справа, он был пристегнут ремнем безопасности. 8-летняя девочка была на заднем сидение автомобиля слева, она тоже была пристегнута ремнем безопасности. Оба ребенка бригадой скорой помощи доставлены в больницу.

Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.