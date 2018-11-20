2018-11-20T18:52:35+03:00
Общество

Улицу Ленинградскую подготовят к Новому году: гирлянды будут с таймером, а елочные игрушки из пластика

160 сосен и 20 гирлянд будут украшать перекресток улиц Ленинградской и Чапаевской
Евгения ВАСИНА
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Праздник к нам приходит!Праздник к нам приходит!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самару начали готовит к празднованию Нового года. Накануне администрация Самарского района города на портале госзакупок объявила о поиске подрядчика, который займется украшение улицы Ленинградской в районе ее пересечения с улицей Чапаевской. Перекресток украсит новогодняя елка, в составе которой будут 160 сосен, каждая из которых не менее 1м высотой, диаметр ствола у основания каждой сосны должен быть не менее 0,30м, а количество веток не менее 20шт. Чтобы елка получилась празднично ее украсят 200 пластиковыми шарами и 20 новогодними гирляндами. В каждой гирлянде будет не менее 100 ламп. Привезти деревья и собрать елку подрядчику предстоит за три дня в период с 10 по 15 декабря.

Весь новогодний комплекс будет освещаться в автоматическом режиме. Для этого будет установлен таймер. Сиять новогодние украшения будут ежедневно с 17.00 до 08.00.

Всего на эти работы намерены направить не более 228 тысяч рублей из бюджета Самарского района. А демонтировать новогодний комплекс хотят в период с 12 по 16 января.

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