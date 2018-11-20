Бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», вертолеты Ми-8: В Самарской области стартовали масштабные сборы военной полиции

СЕГОДНЯ 20:12 2018-11-20T21:42:56+03:00

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Во вторник, 20 ноября в Самарской области стартовали сборы военной полиции. Как отметили в пресс-службе Центрального военного округа, это самый масштабный сбор подразделений с руководящим составом. Участвовать в учениях будут военные полицейские из более 80 регионов России, а также начальники подразделений, дислоцированных на российских военных базах в Таджикистане, Казахстане и Армении. Самые интересные действия развернутся на Рощинском полигоне. Именно там состоится показное учение, в котором задействуют специальные бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», вертолеты Ми-8, инженерные, мотострелковые и другие подразделения 2-й общевойсковой армии ЦВО.

Кстати, взводы военной полиции в 2019 году появятся в каждой дивизии и армии. Процесс их формирования уже начался.

— В этом году мы начали формировать взводы в каждой отдельной бригаде и каждом полку. В 2019 году такие взводы появятся уже во всех дивизиях и армиях, — сообщил начальник Главного управления военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский.