2018-11-20T20:33:25+03:00
Общество

В Самарской области осудили участников банды нефтеврезчиков

В зависимости от своей роли каждый участник банды получил от 2 до 7 лет лишения свободы
Евгения ВАСИНА
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Приговор в законную сила еще не вступилПриговор в законную сила еще не вступил
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В Самарской области суд вынес решение по делу нефтеврезчиков. Восемь жителей Самарской области обвинили в краже из нефтепровода в особо крупном размере, совершенной в составе организованной преступной группы, и покушение на кражу из нефтепровода.

Как установил суд, в августе 2016 года девять участников банды, один из которых был ранее судим за совершение аналогичного преступления, систематически воровали нефтепродукты со скважины по добыче нефти Кулешовского местрождения в Нефтегорском районе области. В результате ОАО «Самаранефтегаз» был причинен материальный ущерб на сумму более 1, 5 млн рублей.

Участников банды задержали в августе 2018 года при попытке очередного хищения. В отношении одного из их уголовное дело было выделено в отдельное производство, потому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его суд приговорил к 3 годам колонии общего режима. Остальные участники банды вину не признали или признали частично.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, суд приговорил нефтеврезчиков, в зависимости от их роли и наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, на сроки от 2 до 7 лет. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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