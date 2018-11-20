2018-11-20T21:59:53+03:00
Экономика

Бюджет Самары планируется бездефицитным: основные источники дохода – налоги

Главный финансовый документ города принят в первом чтении
Евгения ВАСИНА
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Второе чтение состоится в декабреВторое чтение состоится в декабре
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Во вторник, 20 ноября, на заседании городской Думы депутаты рассмотрели проект бюджета Самары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также утвердили основные направления бюджета.

доходы города на будущий год утверждены в сумме 14 млрд. 910 млн. 382 тыс. руб. Предполагается, что собственные доходы будут выше плана 2018 года сразу на 385 млн. 925 тыс. рублей.

Основные источники дохода неизменно налоги: налоги на доходы физических лиц, земельный налог, ЕНВД, а также доходы от использования муниципального имущества.

Расходы Самары утверждены в том же объеме, что и доходы, следовательно, бюджет Самары планируется бездефицитным.

Как отметила глава города Елена Лапушкина то, что проект бюджета в первом чтении принят единогласно, говорит о том, что была проведена кропотливая работа при участии всех профильных комитетов Думы и департаментов Администрации Самары.

- Бюджет имеет социальную направленность: основным финансовоемким направлением будет образование. Также важно, что бюджет планируется бездефицитным. Это позволит избежать увеличения долговых обязательств Самары, - добавила Елена Лапушкина.

В начале декабря состоится второе чтение бюджета Самары, а это значит, что у депутатов еще есть время еще раз ознакомиться с проектом самого главного экономического документа города и внести поправки.

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