Самарские депутаты предложили создать алиментный фонд

СЕГОДНЯ 06:47 2018-11-21T06:47:27+03:00

Тогда алиментщики будут должны государству, а не своим детям Фото: "КП" Архив

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Депутаты Самарской губернской думы хотят создать алиментный фонд. Через него будут проходить деньги на выплаты детям, чьи родители платят алименты или, напротив, уклоняются от них. Такое предложение прозвучало 20 ноября на заседании комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

— Количество обращений граждан о взыскании алиментов растёт из года в год. Сейчас больше половины судебных актов о взыскании не исполнено, — прокомментировала уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова.

Из денег алиментного фонда можно будет помогать детям, чьи родители отказываются платить алименты. При этом недобросовестные алиментщики деньги будут должны уже не своим детям, а государству. По мнению депутатов, это дисциплинирует.

— Обсуждение вопроса о создании алиментного фонда идёт уже давно, — подчеркнул председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов. — На следующем заседании думы нашу инициативу обсудят другие депутаты. Если они одобрят ее, то предложение направим в Госдуму.