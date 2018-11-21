В Самаре нашли подрядчика для разработки проекта ремонта Московского шоссе

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-21T08:25:39+03:00

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Стали известны результаты аукциона по поиску подрядчика для разработки проекта ремонта Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 "Урал". Всего на конкурс подавались две заявки: от ООО "Проекты и изыскания" и ООО "Регионпроект". Первая компания оценила свои услуги в 16020000 рублей, а вторая на один миллион больше. Конкурсная комиссия определила победителем фирму "Проекты и изыскания". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Теперь подрядчику необходимо будет учесть все недочеты, которые были выявлены после реконструкции Московского шоссе, а также предложения, поступившие от автомобилистов по улучшению дорожного движения. Речь идет о включении в проект дополнительных дождеприемников, светофоров и знаков, переустройстве ливневок, укреплении откоса у Ботанического сада, уменьшении разделительной полосы на пересечении с улицей Георгия Димитрова, увеличении ширины дублера в районе остановок "Совхозная" и "Мехзавод" и многое другое. Разработать всю необходимую документацию компания должна до 25 сентября 2019 года.

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