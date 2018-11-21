2018-11-21T08:57:28+03:00
Общество

Да — термосам, нет — картам: «Крылья» рассказали о нововведениях на матч с «Ростовом»

Болельщикам разрешат прийти на стадион «Самара Арена» со своим горячим чаем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Матч против "Ростова" пройдет на самарском стадионе 8 декабряМатч против "Ростова" пройдет на самарском стадионе 8 декабряФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Болельщиков самарского футбольного клуба «Крылья Советов» ждут небольшие изменения на матче с «Ростовом», который пройдет 8 декабря на стадионе «Самара Арена».

Как сообщили представители клуба во вторник, 20 ноября, на встрече с болельщиками, на игре с «Ростовом» банковские карты принимать не будут, за еду и питье придется платить только наличными. Зато с собой можно будет принести собственные термосы с горячим чаем.

- Мы разрешим пронос пластмассовых термосов объемом не более половины литра на матч с «Ростовом», - рассказали представители «Крыльев».

Кроме того, они отметили, что, возможно, возле стадиона появятся автомобили с кофе наподобие тех, которые стоят на площади имени В.В. Куйбышева. Сейчас клуб работает над привлечением таких автомобилей. А вот на счет вендинговых автоматов сотрудники самарского клуба заявили, что ставить их на стадионе невыгодно, поэтому придется довольствоваться только продукцией фуд-кортов.

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