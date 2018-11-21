2018-11-21T09:41:00+03:00
Общество

Дмитрий Азаров пообещал наказывать чиновников, которые плохо справляются с работой

Глава региона намерен продолжить ревизию органов власти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В правительстве Самарской области могут продолжиться проверки кадров, а также их ротация. Об этом во вторник, 20 ноября, заявил губернатор Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия-24».

По словам главы региона, к настоящему времени в министерствах и других учреждениях были проведены различные проверки. Результатом их стали увольнения нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, пришлось заменить министра здравоохранения, а также министра энергетики и ЖКХ. Именно по их работе накопилось больше всего претензий.

Также с ревизией прошлись и по главам районов области. Так, у главы Безенчукского района обнаружился поддельный диплом о высшем образовании, а глава Ставропольского района не реагировал на обращения жителей и никак не исправлял ситуацию на своей территории. В итоге их тоже отправили в отставку. Вспомнил Дмитрий Азаров и предыдущего мэра Самары. Его заменили из-за срыва реализации программы комфортной городской среды и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, губернатор рассказал о тех руководителях ведомств, которые не только лишились своего места, но и стали фигурантами уголовных дел. В частности, это бывшие главы Фонда капитального ремонта, Государственной жилищной инспекции и Фонда жилья и ипотеки.

Дмитрий Азаров отметил, что те чиновники, которые работают плохо или допускают различные злоупотребления, обязательно понесут наказание в соответствии с законом. Ревизии органов власти региона продолжатся, чтобы исправить и улучшить ситуацию в той или иной отрасли жизни.

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