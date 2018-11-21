В Тольятти прорыв трубы оставил без горячей воды жителей нескольких кварталов

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-21T09:59:27+03:00

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Утром в среду, 21 ноября, в Автозаводском районе Тольятти произошла коммунальная авария. Прорвало трубопровод диаметром 700 мм. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

В результате случившегося в домах жителей кварталов 3б, 9, 12 и 13 частично отключили горячую воду. Кроме того, без воды остались детские сады. Как сообщают в соцсетях местные жители, из-за этого всех детей отправили по домам. В настоящее время на место происшествия выехала аварийная бригада ОАО «ТЭВИС». Она занимается устранением последствий ЧП.

- В связи с проведением ремонтных работ возможно понижение температуры на сетях теплоносителей, - отметили в мэрии города.

Предполагается, что работы продлятся до 24:00 21 ноября.