В Самаре на пляже появилась парилка для моржей

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-21T10:42:20+03:00

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Жители Самары заинтересовались необычной постройкой, которая «поселилась» на набережной реки Волги на этой неделе. Конструкция больше всего напоминает огороженный для уютной компании очаг под шашлыки.

- Что это за достопримечательность появилась на нашей набережной? - поинтересовался один из жителей Самары у чиновников.

Ответ пришел от представителей МП «Самарская набережная». Они сообщили, что данная постройка вполне законна и представляет собой парилку. Ее построил клуб моржей «Белый медведь». Однако этот ответ не очень устроил горожан.

- Значит любой желающий может разместиться посреди общественного пляжа, соорудить костер, погреться и пожарить сосисок, к примеру? И ничего страшного, если «приятный» аромат горящих дровишек будет разноситься по всему району? - возмутились самарцы. На эти вопросы чиновники решили пока ограничиться молчанием.