В Самаре на пляже появилась парилка для моржей
Жители Самары заинтересовались необычной постройкой, которая «поселилась» на набережной реки Волги на этой неделе. Конструкция больше всего напоминает огороженный для уютной компании очаг под шашлыки.
- Что это за достопримечательность появилась на нашей набережной? - поинтересовался один из жителей Самары у чиновников.
Ответ пришел от представителей МП «Самарская набережная». Они сообщили, что данная постройка вполне законна и представляет собой парилку. Ее построил клуб моржей «Белый медведь». Однако этот ответ не очень устроил горожан.
- Значит любой желающий может разместиться посреди общественного пляжа, соорудить костер, погреться и пожарить сосисок, к примеру? И ничего страшного, если «приятный» аромат горящих дровишек будет разноситься по всему району? - возмутились самарцы. На эти вопросы чиновники решили пока ограничиться молчанием.