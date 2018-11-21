За разрыв контракта с Гиорги Лорией «Крылья Советов» заплатили вратарю 26 миллионов рублей
Стало известно, сколько «Крылья Советов» заплатили за разрыв контракта с вратарем Гиорги Лорией. Неустойка составила 26 миллионов рублей. Об этом после совещания с руководством клуба сообщил зампредседателя самарской губдумы Александр Степанов.
Напомним, вратарь сборной Грузии покинул «КС» в сентябре этого года. На его место в заявку внесли новичка команды француза Йоана Молло. К тому моменту в клубе было еще три вратаря – Евгений Конюхов, Сергей Рыжиков и Михаил Опарин.
Кроме того, Степанов рассказал, какую зарплату получает вратарь «Крыльев» Сергей Рыжиков. По контракту каждый месяц клуб выплачивает голкиперу 3,5 миллиона рублей.