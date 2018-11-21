2018-11-21T10:52:21+03:00
Умные вещи

МегаФон интегрировал Виртуальную АТС с решением «1С:Управление нашей фирмой» для еще более эффективного общения бизнеса с клиентами

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МегаФон предоставляет возможность легкой и удобной интеграции «умной» офисной телефонии с программой «1С:Управление нашей фирмой» (1C:УНФ). Виртуальная АТС от МегаФона позволит обеспечить контроль потока поступающих звонков, а CRM-система, которая входит в комплексное решение 1С:УНФ, поможет управлять взаимоотношениями с клиентами. Предложение будет актуально для компаний производственной сферы или сферы услуг, а также для тех, кто занимается оптовой, розничной или интернет-торговлей.

Так, малый и средний бизнес получит возможность значительно повысить эффективность и качество обслуживания существующих и потенциальных клиентов компании. Совместное использование ВАТС МегаФона с 1С:УНФ позволяет менеджеру компании при входящем звонке сразу увидеть необходимую информацию о клиенте или создать новый контакт клиента, который обратился впервые. Все звонки фиксируются в специальной карточке клиента, после завершения разговора их можно прослушать для того, чтобы не упустить ни одну деталь. Позвонить клиенту можно в один клик, а звонок от пользователя может быть сразу переведен на персонального менеджера. Такая синергия даёт возможность увеличить эффективность обработки запросов от клиентов и подготовить релевантное предложение за несколько минут.

Виртуальная АТС от МегаФона позволит настроить распределение звонков по сотрудникам на мобильные и стационарные телефоны. После первого звонка клиент получит контакты своего персонального менеджера с помощью специальной функции «СМС-визитка» и сможет легко перезвонить в компанию, просто нажав на номер в сообщении. Оповещение «Заказ обратного звонка» позволит менеджеру не пропустить запрос клиента и вовремя отреагировать на него. Если же звонок все-таки будет пропущен, клиент автоматически получит СМС с извинениями. Для наиболее качественной работы менеджеров с клиентами, МегаФон предлагает доступ к детализированной аналитике. Она поможет оценить эффективность их работы, контролировать количество поступивших запросов от клиентов, видеть графики трендов и сезонности в течение года.

1С:УНФ – это готовое комплексное решение для автоматизации различных бизнес-процессов – от контроля продаж, управления закупками и позициями на складе до коммуникации с существующими и потенциальными клиентами и начисления заработной платы сотрудникам.

«Одно из преимуществ объединения виртуальной телефонии и CRM-системы – повышение качества работы с клиентами, – прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона. – Сегодня уже каждый третий клиент ВАТС МегаФона интегрирует свою клиентскую базу с CRM-системами. Мы понимаем, что бизнес стремится обеспечить высокое качество обслуживания клиентов и разрабатываем решения, которые сделают эту коммуникацию более удобной и эффективной для обеих сторон».

«1С:УНФ – это легкое в настройке бизнес-приложение с оптимальным функционалом. Интеграция с Виртуальной АТС МегаФона проходила в рамках той же стратегии – предоставить пользователю действительно необходимые инструменты, удобные на практике. Чтобы интегрировать решения, нужно выполнить несколько несложных действий в интерфейсах 1С:УНФ и «Виртуальной АТС». Оба решения дополняют друг друга с точки зрения функционала и не требуют участия технических специалистов или подробного изучения документации, - отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С». - Так, предоставив возможность интеграции 1С:УНФ в ВАТС МегаФона, мы предложим пользователям действительно необходимые инструменты, которые будут удобны на практике».

Узнать подробнее о решении «ВАТС» и оставить заявку на подключение можно на сайте.

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