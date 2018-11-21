2018-11-21T11:01:25+03:00
Общество

В Тольятти приставы заставили работодателя выплатить сотрудникам 750 тысяч рублей долга по зарплате

Директор фирмы испугался уголовного наказания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Работодатель "забывал" выплачивать зарплату подчиненным и в итоге накопил долг в 748 тысяч рублейРаботодатель "забывал" выплачивать зарплату подчиненным и в итоге накопил долг в 748 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Судебные приставы Автозаводского района Тольятти взыскали с недобросовестного директора фирмы 748 тысяч рублей. Эти деньги он задолжал своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, в отношении работодателя было возбуждено 15 исполнительных производств, которые в дальнейшем объединили в одно. Приставы предупредили должника, что если он и дальше продолжит уклоняться от выплаты денег, то его могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Директор организации внял словам приставов и поспешил полностью погасить долги по зарплате. После этого испольнительное производство в отношении него было прекращено.

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