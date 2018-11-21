Проект стратегии развития Самарской области разработают до конца года

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-21T11:22:19+03:00

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Во вторник, 20 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь стал героем программы «Главная тема» на телеканале «Россия-24». В ходе эфира глава региона ответил на вопросы жителей, а также рассказал о приоритетных направлениях работы правительства.

Так, Дмитрий Азаров сообщил, что в настоящее время продолжается работа над долгосрочной стратегией социально-экономического развития Самарской области. Активно в этом помогают жители региона. От них поступило уже более 10 тысяч предложений. По словам губернатора, работу над стратегией планируется завершить до конца этого года.

Также глава региона отметил, что в последние недели работа правительства направлена на подготовку документации для участия в национальных проектах.

- При формировании заявок мы исходили из потребностей людей, подготовили комплексную обоснованную заявку. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров во время визита в нашу область отметил, что мы готовы к реализации нацпроектов, - добавил губернатор.

Кроме того, Дмитрий Азаров рассказал о работе над бюджетом Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 года. Напомним, его уже приняли в первом чтении. Сейчас чиновники вместе думой работают над поправками.