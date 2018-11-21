2018-11-21T11:43:43+03:00
Общество

В Самаре устранили коммунальную аварию, из-за которой затопило улицу Металлистов

Аварийная бригада работала на месте ЧП до глубокой ночи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за коммунальной аварии двор дома № 26 на улице Металлистов затопила водаИз-за коммунальной аварии двор дома № 26 на улице Металлистов затопила водаФото: Соцсети
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Вечером во вторник, 20 ноября, на улице Металлистов в Самаре произошла коммунальная авария. Там была обнаружена утечка на водопроводной линии диаметром 100 мм.

Жителям домов на улице Металлистов пришлось передвигаться по бордюрам Фото: Соцсети

Жителям домов на улице Металлистов пришлось передвигаться по бордюрамФото: Соцсети

В результате случившегося двор на улице Металлистов в районе домов № 26-28 затопило водой. На время устранения аварии несколько домов пришлось отключить от холодного водоснабжения. В частности, без воды остались жители домов № 138, 140 на улице Победы и домов № 26, 28, 28а на улице Металлистов. Для них сотрудники Самарских коммунальных систем установили бойлер с водой.

Как отмечают в компании, ремонтные работы на месте аварии велись до 2 часов ночи. В настоящее время всем потребителям вернули холодную воду.

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