В Самаре устранили коммунальную аварию, из-за которой затопило улицу Металлистов
Вечером во вторник, 20 ноября, на улице Металлистов в Самаре произошла коммунальная авария. Там была обнаружена утечка на водопроводной линии диаметром 100 мм.
Жителям домов на улице Металлистов пришлось передвигаться по бордюрамФото: Соцсети
В результате случившегося двор на улице Металлистов в районе домов № 26-28 затопило водой. На время устранения аварии несколько домов пришлось отключить от холодного водоснабжения. В частности, без воды остались жители домов № 138, 140 на улице Победы и домов № 26, 28, 28а на улице Металлистов. Для них сотрудники Самарских коммунальных систем установили бойлер с водой.
Как отмечают в компании, ремонтные работы на месте аварии велись до 2 часов ночи. В настоящее время всем потребителям вернули холодную воду.