900 детей в год: из-за роста населения Крутым Ключам срочно нужна еще одна школа

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-24T09:23:29+03:00

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В самарском микрорайоне Крутые Ключи будет больше школ и детских садов. Об этом на этой неделе местные жители поговорили с главой Самары Еленой Лапушкиной.

По данным городской администрации, на данный момент, в Крутых Ключах проживает 75 тысяч человек. Кроме того, по статистике, каждый год в микрорайоне появляется по 900 детей.

С учетом такого роста числа юных жителей Крутых Ключей существующих там учебнрых заведений просто на всех не хватит.

Поэтому сейчас городские власти рассматривают вопрос о строительстве в микрорайоне новой школы. Она может появиться в границах улицы Мира.

- Участок для образовательного учреждения уже подобран, но для реализации проекта необходимо проработать вопрос о смещении Северного шоссе, строительство которого запланировано областным министерством транспорта, - сообщают в мэрии Самары.

Типовая школа будет рассчитана на 1360 мест. Кроме того, в микрорайоне Крутые Ключи собираются построить и еще один детский садик. В нем смогут учиться 350 детей.

- Но для этого нужно отодвинуть Северное шоссе, которое в перспективе свяжет Московское шоссе и магистраль «Центральную». Договоренность с министерством транспорта Самарской области по этому вопросу у нас уже есть», - рассказала Елена Лапушкина.

Школа и детский сад на оговоренном участке появятся в ближайшие два года.