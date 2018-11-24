Ночью в Самаре горел корабль

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-24T10:46:47+03:00

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В пятницу, 23 ноября, в Куйбышевском районе Самары произошел сильный пожар. На этот раз горел ни дом, ни квартира, а корабль.

Как сообщают в управлении МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному 23 часа 21 минуту. Горел корабль на улице Белорусской. Там корабль находился на утилизации.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, огонь охватил корму корабля на площади 60 квадратных метров.

На борьбу с огнем выезжали 48 пожарных и 11 единиц спецтехники. Локализовать пожар им удалось в 00.03. Полностью огонь был потушен в 00.20. Что стало причиной возгорания корабля, пока неизвестно. Этим вопросом сейчас занимаются специалисты.