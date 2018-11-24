На пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись автобус и трамвай

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-24T11:53:12+03:00

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Утром в субботу, 24 ноября, около 10 часов утра на Московском шоссе произошло серьезное ДТП. В районе пересечения магистрали с улицей Ново-Вокзальной столкнулись пассажирский автобус и трамвай. Фотографии происшествия в редакцию «Комсомольской правды» прислали очевидцы. По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек, они получили различные травмы.

Трамвай после столкновения с автобусов сошел с рельсов, а автобус получил на своем правом белом боку ярко красные царапины.

Авария отразилась на общей дорожной ситуации в городе. Из-за нее образовались немалые пробки и по Московскому шоссе почти от проспекта Кирова, и по улице Ново-Вокзальной, где также встало и движение трамваев.

Сейчас выясняется, кто стал виновником ДТП. По некоторым данным, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса не пропустил трамвай.