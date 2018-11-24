Жительница Новокуйбышевска украла у спящей подруги браслет за 9 тысяч рублей
В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы. Женщина украла дорогой золотой браслет у своей знакомой. По данным следствия, преступление было совершено в июне этого года во время застолья. 34-летняя пострадавшая в тот день была в гостях у своего родственника. Она почувствовала себя плохо и ушла спать. Проснувшись, женщина обнаружила пропажу золотого браслета стоимостью девять тысяч рублей. Она сразу же обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители опросили всех участников застолья. Во время опроса подозреваемая признала свою вину. Правда, украденное она не вернула. Похищенный браслет женщина сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.