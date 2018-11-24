2018-11-24T14:02:49+03:00
Общество

«Он поможет жителям Красной Глинки»: В Самаре предложили вернуть 68-ой автобус

В эфире радио «КП-Самара» прозвучали предложения по решению проблемы транспортной доступности Красноглинского района
Вера ЦЫГАНКОВА
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На радио "КП-Самара" обсудили проблему транспортной доступности Красноглинского районаНа радио "КП-Самара" обсудили проблему транспортной доступности Красноглинского районаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автобус №68 может спасти жителей Красноглинского района от долгих ожиданий на холодных остановках и поездках в переполненном транспорте. Об этом в пятницу, 23 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда-Самара» рассказал Председатель правления Ассоциации «Центр общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов.

По его словам, в реестре маршрутов Самары 68-ой есть, но на нем почему-то нет машин.

- Во-первых, это нарушение. Во вторых, было бы хорошо вернуть на 68-й маршрут автобусы, ведь он идет с Красной Глинки мимо пробок по Алма-Атинской, - объяснил Андрей Ишмуратов.

Полная схема движения 68-го маршрута следующая: а/ст "Красная Глинка" - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе - а/д 4-го квартала п. Мехзавод - Московское шоссе - Ракитовское шоссе - пр. Карла Маркса - ул. Алма-Атинская - пр. Металлургов - ул. Каховская - ул. Вольская - ул. Воронежская - ул. Победы

Как отмечает Андрей Ишмуратов, этот маршрут захватывает важные для жителей Красноглинского района остановки. То есть им бы пользовались, и это бы могло решить ситуацию, возникшую после отмены коммерческих маршруток №210 и №1к.

Есть у общественников и другие предложения.

-Я предлагаю у 1-го и 50-го автобусов прорядить часть остановок. Они раньше не так часто останавливались. Нужна оптимизация расписания. Это краткосрочные меры, а долгосрочные — сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Если они будут, то, к примеру, 1-ый автобус будет круг быстрее совершать. А в общем потоке автобусы стоят в пробках, - сказал Ишмуратов.

По его словам, эти предложения он передал городским властям и их обещали изучить.

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