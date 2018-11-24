Хоккеисты ЦСК ВВС в овертайме обыграли «Саров»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-24T14:41:28+03:00

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В пятницу, 23 ноября, самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС встречался с командой «Саров» Самара. Дмашний матч проходил в ледовом дворце «Кристалл», и собрал 380 зрителей.

Гости быстро вышли вперёд на 2-й минуте. Но через шесть минут в их ворота залетелда ответная шайба самарцев. Первый период так и закончился 1:1.

Второй период не принес результатов. В третьем же периоде хоккеисты ЦСК ВВС реализовали преимущество в одну шайбу и держали его до последнего момента. За 12 секунд до окончания штрафного времени нападающий гостей Грибов сравнял счет (2:2), переведя матч в овертайм.

На 63-й минуте самарцам все-таки удалось переиграть вратаря гостей и забить победную шайбу. Матч завершился со счетов 3:2 в пользу ЦСК ВВС.

Следующий матч команда проведет с «Тамбовом» в воскресенье, 25 ноября.