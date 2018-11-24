2018-11-24T16:45:05+03:00
Происшествия

«Влетела в лобовое»: на Обводном шоссе Тольятти под колесами "Ниссана" чуть не погибла женщина

Водитель не разглядел ее в темноте
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГИБДД г. ТольяттиФото: ГИБДД г. Тольятти
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В субботу, 24 ноября, около часа ночи на Обводной дороге под Тольятти произошло серьезное ДТП, 41-летняя женщина попала под колеса автомобиля "Ниссан Тиида". За рулем иномарки находился 62-летний мужчина. По данным тольяттинской городской Госавтоинспекции, в 00.50 он двигался по Обводному шоссе со стороны Хрящевского шоссе в сторону Санчелеевского.

В пути своего следования в районе 4 км 90 м Обводного шоссе водитель Ниссана сбил женщину. Отмечается, что она переходила проезжую часть в неустановленном месте, и в темноте автомобилист ее не разглядел. Судя по фотографиям повреждений авто, женщина влетела в лобовое стекло. Удар был такой силы, что оно потрескалось.

В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована бригадой скорой помощи.

ГИБДД Тольятти напоминает, что большинство дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит в темное время суток, в утренние и вечерние часы, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Потому необходимо соблюдать правил перехода и использовать световозвращающие элементы на одежде. А водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим.

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