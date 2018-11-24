2018-11-24T16:43:20+03:00
Общество

Игроки «Крыльев Советов» Самарджич и Вучичевич поддержали благотворительный вечер в помощь матерям-одиночкам

Мероприятие было было организовано ко Дню матери
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувший четверг, 22 ноября, в Самаре прошел благотворительный вечер-концерт, целью которого стала помощь матерям-одиночкам. Он был организован специально ко Дня матери, который в этом году отмечается 25 ноября.

Все, кто хотел помочь женщинам, которые в одиночку растят детей, находятся в сложной жизненной ситуации, 22 ноября пришли в ресторане сербской кухни «Балкан Гриль».

Среди них было много известных людей Самары. Благотворительный вечер поддержали, чиновники, депутаты, руководители самарских организаций и футболисты «Крыльев» Советов». Как сообщают организаторы мероприятия, почетными гостями концерта стали Мирал Самарджич и Ваня Вучичевич.

Они фотографировались с гостями вечера и главными его героями, мамами и детьми, ради которых он и был организован.

Организаторы мероприятия Валентин Канделаки и СРОО «Свежий ветер» вручили игрокам «КС» благодарность для всего «Клуба» за вклад в благотворительность.

Отмечается, что все собранные средства от вечера пошли мамам-одиночкам проекта «БлагоДарю», который является победителем конкурса Президентских грантов 2017-2018. На вырученные деньги женщины смогут покрыть долги, приобрести лекарства, спортивный или музыкальный инвентарь.

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