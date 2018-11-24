В Тольятти невнимательные продавцы не заметили, как подросток украл 52 палки колбасы

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-24T19:44:15+03:00

Парень уже был судим за кражи

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На этой неделе в одном из продуктовых магазинов Тольятти в Автозаводском районе произошла крупная кража. 17-летний подросток похитил 52 палки колбасы. Об этом сообщил в полицию 40-летний менеджер по безопасности одного торговой точки. Он пояснила, что в тот день к ним в магазин зашел подросток. Со слов мужчины, парень очень долго ходил вдоль прилавков, рассматривал продукцию, но ничего не покупал.

В какой-то момент продавцы-консультанты отвлеклись, и подросток этим воспользовался. Он парень похитил 52 палки колбасы, затем он вышел из магазина.

После осмотра места происшествия и опроса свидетелей полицейские быстро задержали колбасного вора.

По данным полиции, 17-летний парень уже был судим за аналогичное преступление.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до 2 лет лишения свободы.