В Самаре 23-м талантливым детям подарили путевки на всероссийские и международные конкурсы

СЕГОДНЯ 21:55 2018-11-24T21:55:11+03:00

В этом году бизнесмены сыграли не в обычном спектакле, а в мюзикле Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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На этой неделе в Самаре с аншлагом прошел очередной спектакль благотворительного проекта "ЗнаменитостиДетям.рф". Этот проект реализуется в Самаре уже не первый год Центром бизнес-технологий "Эксперт". Для областной столицы эжто уже пятый спектакль. В предыдущие годы самарские бизнесмены перевоплощались на сцене в спектаклях "Свахи", "Иван Васильевич", «Ханума» и «Д`Артаньян». На этот раз зрителю представили мюзикл «Безымянная звезда». Премьера прошла 20 ноября в Самарской государственной Филармонии.

В ролях как всегда были руководители самарских компаний, таких как «Сбербанк», «Русфинанс Банк», банк «ВТБ», выставочный комплекс «Экспо-Волга», ассоциация «Веха», медицинский центр «Мать и дитя — ИДК» и другие.

Почти два месяца этим людям приходилось трудиться в сложнейшем графике: утренние репетиции, работа, вечерние репетиции, переходящие в ночные. В этом году репетировали до трех ночи, так как зал освобождался только с 9 вечера.

Но, как отмечают актеры, благородная цель этого стоила. Все собранные со спектакля средства традиционно идут на помочь талантливым детям из малообеспеченных семей.

Всего в этом году эта помощь коснулась 23 талантливых самарских ребят в возрасте от 8 до 16 лет.

- В основном мы всегда дарили музыкальные инструменты. А в этот раз подарки другие. Возможно даже лучше. В этом году мы дарим детям путевки на различные российские и международные фестивали, творческие конкурсы и спортивные соревнования. Мы оплачиваем в этом году много поездок. То есть проезд, проживание и участие в конкурсах. Детям надо давать возможности проявлять себя, - рассказала руководитель проекта Елена Козина.

Дети от подарков были в восторге, зрителям понравился спектакль. Уже с новой постановкой и новыми идями проект «Знаменитостидетям.рф» вернется в Самару в следующем году.