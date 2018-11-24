Корреспондент самарской «Комсомолки» Мария Шестерикова стала лауреатом всероссийского конкурса «Студент года-2018»

24 Нояб. 22:43 2018-11-24T22:43:26+03:00

По словам организаторов конкурса Мария отличалась от других участников не только ярко-красным цветом волос, но и профессиональной подачей своих ответов

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В пятницу, 23 ноября, в Казани состоялось вручение российской национальной премии «Студент года-2018». Это конкурс, который ежегодно проходит в России. В этом году он проходил с 21 по 23 ноября. За победу в конкурсе боролись 400 студентов из 63 регионов России. Среди них и наша коллега, корреспондент «Комсомольской правды-Самара» и ведущая новостей на радио «КП-Самара» (98,2 FM) Мария Шестерикова. Она отправилась на конкурс вместе с еще пятью участниками из Самарской области.

Два дня подряд участники справлялись с непростыми конкурсными испытаниями. В номинации «Журналист года» Марии предстояло сделать яркую самопрезентацию, написать эссе, интервью и специальный репортаж.

- График был очень плотный, конкуренция огромная, 30 человек в номинации. И все — лучшие в своём регионе. Самым трудным было собраться с силами и мыслями, несмотря на плотный график, - рассказала Мария Шестерикова.

По словам Марии, жюри конкурса понравился проект «Маша-наблюдаша», когда она писала заметки с выборов. Но до абсолютной победы немного не хватило - 0,5 балла.

Лауреатство в таком конкурсе — это очень серьёзный результат, считает Мария Шестерикова! Очень приятно, что мне до сих пор пишут участники и организаторы. Поздравляют и говорят, что меня было приятно слушать и от других я отличалась не только ярким цветом волос, но и подачей.