На трассе под Сызранью три грузовика и две легковушки устроили массовое ДТП

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-25T08:28:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 24 ноября, на трасса М-5 «Урал» под Сызранью, произошло массовое ДТП. Примерно в 17-30 на 910 километре дороги в аварии оказались замешаны сразу пять автомобилей - «КамАЗ», «MAN», «Валдай», ВАЗ-2114 и «Лада Калина».

- К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 3 человек личного состава и одной единицы техники. По прибытии на место установлено, что произошло столкновение пяти транспортных средств. Проводились аварийно-спасательные работы, - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

О пострадавших стражи порядка ничего не говорят. На подъездах к месту аварии образовались больший пробки длиной в 2-3 километра. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники УГИБДД разбираются в причинах аварии. Виновный будет привлечен к ответственности.