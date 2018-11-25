В Самарской области рано утром сгорела частная баня

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-25T08:50:31+03:00

Информации о пострадавших нет, на месте работали пожарные

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Сегодня рано утром, в воскресенье 25 ноября, примерно в семь часов в Сызранском районе произошел пожар. В поселке Сердовино загорелась частная баня.

- Возгорание началось на улице 19-я Линия. На место происшествия выезжали пожарные подразделения. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - рассказали специалисты МЧС.

Помещение горело открытым пламенем. К счастью, баня находилась относительно далеко от соседних домов и угрозы распространения огня на соседние участки и строения не было. Информации о пострадавших также нет.

Сейчас огнеборцы смогли ликвидировать пожар. Эксперты устанавливают причину возгорания и ущерб от него. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение и определены дальнейшие действия.