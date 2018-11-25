Потерявшегося жителя Вольска нашли в сызранской реанимации

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-25T09:32:17+03:00

Мужчина угодил в больницу после серьезного ДТП, в котором «Гранту» разорвало на две части

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Несколько дней назад сотрудники отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области получили заявление о без вести пропавшем человеке. 66-летний Александр Пушкин заявил, что на связь перестал выходить 55-летний житель города Вольск Андрей Чешуев.

- Заявитель рассказал, что его племянник Чешуев выехал на автомобиле «Лада Гранта» из Тольятти в Вольск. Однако вскоре он пропал, - рассказывают полицейские.

Стражи порядка выяснили, что 21 ноября Андрей Чешуев угодил в ДТП около города Сызрань. После аварии он попал в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Самарской области, на 897 километре федеральной трассы М-5 «Урал», «Гранта» при обгоне столкнулась с большегрузом MAN. В результате ДТП «Гранту» буквально разорвало на части.