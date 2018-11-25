В Самаре мужчина дал незнакомцу позвонить и остался без телефона

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-25T10:33:09+03:00

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На днях в полицию Промышленного района областной столицы обратился 54-летний местный житель и рассказал, что у него похитили имущество. Мужчина лишился своего мобильника.

- В вечернее время вместе с ним в подъезд зашел незнакомец и попросил сотовый телефон для срочного звонка. Более того, он убедил собеседника в том, что разговор будет конфиденциальным, поэтому он на пару минут выйдет на улицу. Доверчивый горожанин решил помочь и отдал аппарат, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Так и не дождавшись возвращения случайного знакомого, пострадавший обратился за помощью в полицию. Он описал стражам порядка приметы злоумышленника и рассказал о характеристиках своего гаджета. Оперативники установили и отработали пути отхода преступника. Проверке также подверглись места возможного сбыта похищенного.

Вскоре силовики выяснили, что к происшествию 31-летний самарец. Его задержали. Теперь на подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными: если вас просят дать телефон позвонить, не стесняйтесь просить называть номер телефона. Если вы будете настаивать на том, что сами наберете номер и будете посредником в разговоре, мошенников это, вероятней всего, отпугнет.