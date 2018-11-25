Выпивший таксист на «Рено Логан» пытался уехать от полиции и протаранил бордюр в Самаре

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-25T10:48:02+03:00

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Сегодня ночью, 25 ноября, на дорогах областной столицы снова не с лучшей стороны проявили себя водители такси. Как сообщают местные жители, в ДТП попал водитель одной из местных служб.

- Очередной пьяный таксист «Лидер» убегая от сотрудников ГИБДД, снес бордюр на кольце ул. Антонова-Овсеенко и ул. Советской Армии, - пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Предполагаемый нарушитель двигался на автомобиле «Рено Логан». После столкновения с бордюром инспекторы ДПС все-таки смогли его настигнуть. Полицейские пригласили автолюбителя в свою машину, где таксист прошел тест на наличие алкоголя в крови.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.