Дмитрий Азаров поздравил всех матерей Самарской области с праздником

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-25T11:03:06+03:00

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В нашей стране сегодня, 25 ноября, отмечают День матери. В Самаре его начали праздновать еще в 1994 году — на 4 года раньше, чем в других уголках России. Об этом напомнил глава региона Дмитрий Азаров, присоединившийся к поздравлениям.

- Это во многом характеризует наше особое отношение к институту материнства и детства, к семье – высочайшей ценности государства и общества, - говорит губернатор.

Как отмечает Азаров, в губернии действуют 29 форм поддержки семей с детьми. Правительство оказывает адресную помощь матерям, создает комфортные условия для жизни:

- Мы строим школы и детские сады, спортивные комплексы, благоустраиваем дворы и общественные пространства, чтобы дети росли здоровыми, умными и успешными. Искренне рад тому, что в регионе с каждым годом растет число семей, воспитывающих троих и более детей. За последние восемь лет многодетных семей в Самарской области стало в 2,5 раза больше!

В завершении своей речи Дмитрий Азаров сказал женщинам слова благодарности и пожелал им счастья, здоровья и благополучия:

- Хочу искренне поблагодарить всех матерей Самарской области, наших дорогих женщин — жен, мам и бабушек — за вашу самоотверженную любовь, доброту, терпение и неустанную заботу о детях. Самого искреннего восхищения и признательности заслуживают многодетные матери, а также семьи, воспитывающие приемных детей. Убежден — ваш опыт, энергия, мудрость и впредь будет служить развитию и укреплению самарского края.