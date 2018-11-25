В Самарской области мужчина изрезал ножом отца, не давшего ему денег

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-25T11:11:38+03:00

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На днях в полицию Кинельского района поступила информация о том, что врачи скорой помощи доставили в больницу 76-летнего жителя Алексеевки. У мужчины диагностировали серьезные ранения.

- Правоохранители выяснили, что медиков вызвали соседи потерпевшего. Оперативники отправились по указанному адресу, где задержали подозреваемого в нанесении травм пенсионеру – нигде не работающего 47-летнего сына пострадавшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии силовиков, в доме у родственников постоянно случались ссоры: злоумышленник нигде не работал и постоянно просил у отца деньги. В очередной раз услышав отказ, мужчина схватился за нож.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.