В Самаре на «опасном» перекрестке «Рено» врезалась в «четырнадцатую»

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-25T12:24:46+03:00

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Сегодня утром, в воскресенье 25 ноября, в областной столице произошло ДТП. В районе пересечения улиц Авроры и Мориса Тореза не поделили дорогу «Рено Меган» и «четырнадцатая».

- Как все случилось в этот раз, я не видел. Но машины там все время бьются. Причем все время весьма жестко. Дело в светофоре, который, конечно, очень долгий там. Видимо, пытаются проскочить. Почти наверняка так было и в этом случае, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местный житель Иван Павлов.

Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. О том, что пострадал кто-то из водителей или пассажиров, информации нет. На месте работают сотрудники полиции.

Отметим, что в результате аварии на участке рядом с местом происшествия образовалась серьезная пробка. Лучше выбирать объездные пути.

Сейчас по факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.