Стали известны составы на матч 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-25T13:23:24+03:00

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25 ноября в 15-00 по самарскому времени в рамках заключительного в первом круге 15-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена» в Москве сойдутся местный «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды уже объявили стартовые составы на игру.

- По сравнению с игрой против «Ахмата», тренерский штаб самарцев произвел в стартовом протоколе три изменения. Вместо Никиты Чичерина, Алана Чочиева и Дениса Ткачука на поле с первых минут выйдут Рамиль Шейдаев, Павел Яковлев и Георгий Тигиев, - сообщает пресс-служба «КС».

Отметим, что Павел Яковлев в свое время выступал за московскую команду, а Георгий Тигиев перешел в «Крылья» из «Спартака» в этом году на правах аренды. Капитаном самарцев в этом матче будет Сергей Корниленко.

«Спартак»:32 Ребров, 14 Джикия, 29 Кутепов, 38 Ещенко, 23 Комбаров, 8 Глушаков, 11 Фернандо, 27 Ломовицкий, 94 Ханни, 9 Зе Луиш, 12 Адриано.

Запасные: 57 Селихов, 98 Максименко, 16 Боккетти, 92 Рассказов, 22 Игнатов, 7 Джано, 19 Самедов, 25 Мельгарехо, 40 Тимофеев, 47 Зобнин, 71 Попов, 88 Ташаев.

«Крылья Советов»: 1 Рыжиков, 3 Тигиев, 5 Самарджич, 18 Рохель, 15 Зотов, 28 Антон, 4 Башкиров, 99 Канунников, 91 Яковлев, 11 Шейдаев, 8 Корниленко.

Запасные: 14 Конюхов, 89 Молло, 31 Ткачук, 17 Тихонов, 20 Мияйлович, 39 Денисов, 6 Надсон, 90 Бурлак, 64 Ланин, 7 Соболев, 9 Чочиев.