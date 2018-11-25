Пожар на Южном шоссе в Самаре: возле ТЦ «Амбар» загорелось кафе

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-25T13:59:23+03:00

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Сегодня днем, в воскресенье 25 ноября, в Куйбышевском районе областной столице произошло ЧП. Рядом с торговым центром «Амбар» на Южном шоссе, недалеко от парковки, загорелось кафе восточной кухни.

- 25 ноября в 12-03 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу. Горела кровля кафе на площади 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 21 человека личного состава и шести единиц техники. В 12-47 возгорание ликвидировали. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Информации о пострадавших нет.