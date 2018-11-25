Стали известны первые победители футбольного турнира на призы «Комсомольской правды»

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-25T13:58:28+03:00

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В эти выходные в областной столице проходит 12 ежегодный турнир Самарской области по мини-футболу на призы «Комсомольской правды». Два дня команды ведут ожесточенную борьбу на паркете и уже определились первые победители.

- Подвели итоги соревнований между юношами. 1 место заняла команда «Поволжский банк». Второе - «Черемшан». Третье - «Пальмира», а четвертое - «Университет связи, - передает корреспонденту «КП-Самара» прямо со спортивных баталий.

Команда банка не случайно на первой строчке. Она выступает давно и представляет собой сборную со всего Поволжья. «Черемшан» приехали из Кошкинского района, они живут дальше всех остальных участников и тем не менее боролись до конца.«Пальмира» новички турнира от одноименной строительной компании. Коллектив образовался всего год назад. Команда «связи» традиционный участник соревнований. Сегодня также будет играть их женская сборная. Вы еще успеете поддержать ребят и посмотреть за отличными матчами — приходите в СГЭУ, на Советской Армии, 141 и поддержите участников соревнований!