2018-11-25T16:03:25+03:00
Спорт

«Крылья Советов» вели в мачте со «Спартаком», но проиграли

Игра на «Открытие Арене» завершилась со счетом 3-1 в пользу «Спартака»
Михаил ГОРЮНОВ
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Самарцы не смогли удержать победуСамарцы не смогли удержать победуФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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В Москве только что завершился матч 15-го тура чемпионата России по футболу между между местным «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», проходивший на стадионе «Открытие Арена». Хозяева проводили первую игру под руководством Олега Кононова и одержали волевую победу со счетом 3-1.

Счет был открыт только во втором тайме. В самом начале Сергей Корниленко отлично пробил головой после навеса Дениса Ткачука, который вышел в первом тайме вместо Максима Канунникова. Потом «Крылья» могли увеличить отрыв, но судья не поставил пенальти за игру рукой Зе Луиша.

Вскоре после этого «Спартак» провел две разящие атаки и перевернул все с ног на голову. Сначала отличился Ханни, а потом вышедший на замену Мельгарехо. Ближе к концу встречи на 89 минуте окончательный счет установил Луис Адриано.

«Крылья Советов» остаются на 13 месте в турнирной таблице. Следующая встреча — против «Оренбурга» в гостях.

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