Фура улетела с самарской трассы в кювет и снесла дачный участок, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-25T16:25:03+03:00

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Сегодня, в воскресенье 25 ноября, на трассе Самара-Волгоград неподалеку от поселка Черновский произошло ДТП. Фура DAF из Казахстана слетела в кювет, сломав постройки на дачном участке.

- Седельный тягач с полуприцепом с 20 тоннами груза двигался из Москвы в Казахстан.В пути во время движения у полуприцепа заклинило колесо, многотонная машина пошла юзом, сложилась, управление было полностью потеряно. В результате DAF вылетел в кювет, где снес забор и деревянное строение на дачном участке, - сообщает самарская Служба спасения.

Большегруз не перевернулся, серьезных травм водителю удалось избежать. На место прибыли полицейские и спасатели. Для ликвидации последствий ДТП приехало подразделение аварийно пожарно-спасательного формирования. Пострадавшую машину извлекли из кювета на дорогу и отбуксировали на специальную стоянку. По факту происшествия проводится проверка.