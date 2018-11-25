2018-11-25T16:51:10+03:00
Общество

В Самарской области подводный охотник выловил из Волги огромного сома

На берегу добытчик узнал, что рыба весит 12 килограммов
Михаил ГОРЮНОВ
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Подводный охотник сфотографировал свою добычуПодводный охотник сфотографировал свою добычу
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30-летний подводный охотник из Самарской области похвастался необычным уловом. Пользователь сайта nazaderjke.ru сообщил, что в пятницу поехал с братьями на речку в сторону Копылово, решил «потестить» ружье «Вектор 650» и выловил из Волги огромного сома.

- Подошла лодка с братьями, я им перекинул рыбу и они ушли дальше, и тут немного отдышался и стал опускаться на дно, как только увидел дно, замечаю хвостик сома рядом с бревнышком. Подхожу и бью в загривок, сомик особо не бился, нырять уже с ним не очень, пришлось махать к лодке, - рассказывает охотник.

Взвешивали добычу на берегу. Оказалось, что сом весит целых 12 килограммов. Как с рыбой обойдутся, мужчин рассказывать не стал.

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