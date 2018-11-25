2018-11-25T17:43:09+03:00
Происшествия

В Тольятти подросток украл телефон и деньги, которые выронил в ходе драки 18-летний парень

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Преступление было совершено в этом подъездеПреступление было совершено в этом подъездеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в отдел полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился 18-летний молодой человек. Он рассказал, что, находясь в подъезде многоквартирного дома на улице Дзержинского, лишился сотового телефона и денег. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 2600 рублей.

- Из рассказа пострадавшего следовало, что незадолго до случившегося, в ночное время он вместе со знакомым распивал спиртные напитки в подъезде дома. Во время общения у них возникли разногласия, которые переросли в потасовку, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе драки у пострадавшего из кармана выпали телефон и деньги. Когда все закончилось и оппоненты разошлись, парень решил подобрать имущество, но на полу в подъезде его уже не было.

Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 16-летний тольяттинец. Его задержали. Подросток признал свою вину и отдал похищенное. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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