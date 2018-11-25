2018-11-25T18:15:46+03:00
Происшествия

Женщина-адвокат из Самары попалась на торговле наркотиками в Нижнем Новгороде

Подозреваемая взята под стражу, ей предъявлены обвинения
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжается
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На днях полицейские Нижнего Новгорода задержали 37-летнюю женщину, которая является членом палаты адвокатов Самарской области. Юриста подозревают в сбыте крупной партии наркотических средств в Советском районе города.

- По версии следствия, в ноябре 2018 года через сеть «Интернет» подозреваемая вступила в сговор с неустановленным следствием лицом с целью незаконного сбыта наркотиков, - сообщает пресс-служба нижегородского СУ СК РФ.

Следователи выяснили, что 19 ноября женщина забрала закладку с заранее приготовленными неустановленным лицом двумя пакетиками весом свыше 8, 6 и 2, 28 граммов. Находились в них запрещенные вещества.

21 ноября в дневное время злоумышленница спрятала у дома по ул. Б.Панина в Нижнем Новгороде 1 пакетик с наркотическим средством и еще 1 пакетик с наркотиками у дома по ул. Надежды Сусловой.

Действия адвоката-наркосбытчика пресекли сотрудники ОКОН ОП № 7 УМВД РФ по городу Нижний Новгород. При личном досмотре у нее обнаружены и изъяты три пакетика со смесью общей массой 2, 852 грамма, которые согласно заключению физико-химического исследования являются наркотическим средством.

Кроме того, в автомобиле «Daewoo Matiz» обнаружены незаконно хранимые подозреваемой для дальнейшего сбыта наркотические средства – еще 12 пакетиков.Женщине уже предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование продолжается.

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