Сотрудники администрации Промышленного района скрыли сведения о своих доходах

25 Нояб. 20:20 2018-11-25T20:20:56+03:00

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На днях правоохранители проверили соблюдение администрацией Промышленного района Самары законов о муниципальной службе и противодействию коррупции. В ходе этой работы был выявлен ряд нарушений.

- 8 сотрудников администрации в нарушение требований закона о коррупции представили неполные либо искаженные сведения представителю нанимателя о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района.

В надзорном ведомстве считают, что подобные проступки могут свидетельствовать о корыстной или другой личной заинтересованности сотрудников администрации района. Для устранения нарушений в адрес главы Промышленного района Владимира Чернышкова прокуратура внесла представление. Акт прокурорского реагирования сейчас находится в стадии рассмотрения. Разбирательства продолжаются.