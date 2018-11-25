Хоккейная «Лада» обыграла «Саров», ЦСК ВВС уступил в Самаре «Тамбову»

25 Нояб. 21:34 2018-11-25T21:34:05+03:00

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Сегодня две хоккейные команды Самарской области провели свои очередные матч в ВХЛ. «Лада» на своем льду принимала «Саров». Тольяттинцы смогли одержать победу.

Автозаводцы открыли счет в самом начале второго периода. Отличился лучший голеадор лиги Александр Тимирев. Саровчане через некоторое время забросили ответную шайбу — постарался Павел Новожилов.

В начале третьего периода Тимирев сделал дубль. Но потом гости снова восстановили равновесие. Но на 58 минуте хозяева все-таки смогли вырываться вперед и установить окончательный результат матча — усилиями Егора Фатеева.

У ЦСК ВВС все было более плачевно. Они уступили «Тамбову» 1-4 на родном ЛД «Кристалл». Единственную шайбу в ворота соперника за самарцев во втором периоде забросил Дмитрий Тесленко.