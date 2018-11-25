Самарскую ракету-носитель «Союз-ФГ» состыковали с кораблем «Союз МС-11»
Специалисты ракетно-космической корпорации на космодроме Байконур успешно провели стыковку пилотируемого корабля «Союз МС-11» с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-ФГ». Комплекс технологических операций по стыковке прошел успешно.
- 27 ноября состоятся авторский осмотр корабля и накатка головного обтекателя. Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря, - сообщают представители Роскосомоса.
Отметим, что в составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса самарец Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн. Их дублёры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
Также напомним, что ракеты «Союз» собирают на самарском РКЦ «Прогресс».