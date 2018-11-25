Сорвался на "взлетке": инженер АЭС родом из Сызрани чуть не стал "русским ниндзя"

25 Нояб. 23:46 2018-11-26T00:30:37+03:00

Павел Сметанин дошел до финала популярного шоу, в котором разыгрывается 5 миллионов рублей

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Инженер атомной электростанции Павел Сметанин стал одним из финалистов телешоу "Русский ниндзя". Павел дошел до финала и показал отличные результаты, как и многие соперники сорвавшись на самом сложном этапе - "Взлетная полоса".

За героя телеэкранов болели не только в Заречье, где сейчас живет молодой человек, но и в родной Сызрани: здесь парень окончил гимназию, получил разряд по спортивной гимнастики, здесь живут его родители и друзья.

- Но все-таки "Сзырань", - написали ему в комментариях.

- Да я ее и не забываю, - откликнулся молодой человек.

Задания были не простые. "Взлетная полоса" - это балансирующие деревянные платформы над бассейном, удержаться и в самом деле очень сложно. Вот и Павел отпустил препятствие - и упал в воду подняв фонтан брызг.

За Павла болела на передаче его мама Ирина. Она за сына переживала, но призналась - не разочарована результатом.

- Тяжело, конечно, но он бывший спортсмен, для него это не так трудно, - поделилась она.