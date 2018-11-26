В Самарской области водитель на "Шевроле Нива" сбил насмерть пенсионерку и уехал

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-26T08:20:54+03:00

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На днях в селе Старопохвистнево в Похвистневском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Неизвестный водитель сбил 78-летнюю местную жительницу и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской оласти.

На месте происшествия автомобилист оставил осколки от разбитой фары и декоративную накладку на фару, предположительно, от "Шевроле Нивы". Полицейские опросили всех возможных свидетелей ДТП и работников автомастерских, а также проверили все улицы села. На одной из них стражи порядка заметили автомобиль "Шевроле Нива" с характерными повреждениями. Водителем, сбившем насмерть пенсионерку, оказался 50-летний мужчина. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.