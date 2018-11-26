2018-11-26T08:42:39+03:00
Спорт

Сызранка Юлия Турунина завоевала бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

Награда досталась спортсменке в составе сборной России
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Фуджейра прошел командный чемпионат мира по тхэквондо. В составе сборной России там выступала воспитанница сызранской спортивной школы олимпийского резерва №2 Юлия Турунина. Как сообщает министерство спорта Самарской области, на этих соревнованиях российские спортсменки завоевали бронзовую награду.

- Поздравляем Юлию Турутину и ее тренеров Сергея Турутина, а также Анара и Турала Аскеровых с этим достижением. Его все очень долго ждали, - отметили в сызранской СШОР № 2.

Добавим, что сызранка Юлия Турунина уже выступала в Фуджэйре. В прошлом году она заняла там третье место на турнире Fujairah open.

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